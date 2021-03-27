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Радбез ООН 30 березня обговорить ракетні пуски в КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Європейські країни - учасниці Ради Безпеки ООН зажадали скликати неофіційне засідання на тлі недавнього запуску Північною Кореєю декількох ракетних снарядів. З ініціативою виступили Франція, Велика Британія, а також непостійні члени Ради безпеки - Ірландія, Норвегія і Естонія, повідомили представники ООН в п'ятницю, 26 березня, передає УНН із посиланням на DW. Очікується, що зустріч пройде 30 березня. 

Деталі

Комітет Радбезу з санкцій щодо КНДР попросив своїх фахівців вивчити північнокорейські запуски, додали дипломати.

Що передувало

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї 25 березня повідомив про пуск КНДР двох ракетних снарядів у бік Японського моря, не уточнивши їх тип. Прем’єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що це були балістичні ракети. За відомостями північнокорейської сторони, йшлося про випробування “тактичного керованої зброї” нового типу.

Пуск став першим з моменту вступу на посаду 46-го президента США Джозефа Байдена. Глава Білого дому вже засудив те, що трапилося, назвавши поведінку офіційного Пхеньяна порушенням резолюцій ООН, і анонсував “зважену відповідь” Вашингтона. Північнокорейська сторона розкритикувала висловлювання американського лідера, угледівши в них “глибоко вкорінену ворожість”.

Зокрема, у КНДР назвали самообороною запуск ракет в бік Японського моря.

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