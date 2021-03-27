Совбез ООН 30 марта обсудит ракетные пуски в КНДР

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38894 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56549 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106409 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142279 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194242 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192803 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278578 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325795 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157816 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143123 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Совбез ООН 30 марта обсудит ракетные пуски в КНДР

Совбез ООН 30 марта обсудит ракетные пуски в КНДР

Киев  •  УНН

 • 11635 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Европейские страны — члены Совета Безопасности ООН потребовали созвать неофициальное заседание на фоне недавнего запуска Северной Кореей нескольких ракетных снарядов. С инициативой выступили Франция, Великобритания, а также непостоянные члены Совбеза — Ирландия, Норвегия и Эстония, сообщили представители ООН в пятницу, 26 марта, передает УНН со ссылкой на DW. Ожидается, что встреча пройдет 30 марта.

Детали

Комитет Совбеза по санкциям в отношении КНДР попросил своих специалистов изучить северокорейские запуски, добавили дипломаты.

Что предшествовало

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 25 марта сообщил о запуске КНДР двух ракетных снарядов в сторону Японского моря, не уточнив их тип. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что это были баллистические ракеты. По сведениям северокорейской стороны, речь шла об испытаниях “тактического управляемого оружия” нового типа.

Пуск стал первым с момента вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена. Глава Белого дома уже осудил случившееся, назвав поведение официального Пхеньяна нарушением резолюций ООН, и анонсировал “взвешенный ответ” Вашингтона. Северокорейская сторона раскритиковала высказывания американского лидера, усмотрев в них “глубоко укоренившуюся враждебность”.

В частности, в КНДР назвали самообороной запуск ракет в сторону Японского моря.

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