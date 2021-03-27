У КНДР назвали самообороною запуск ракет в бік Японського моря

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“Якщо військові навчання США <...> є „оборонними“, ми також повинні мати право на самооборону, щоб придушити військові загрози США”, — зазначив він.

Секретар уточнив, що КНДР провела тактичні випробування керованої ракети. Бен Чхоль назвали їх “актом, заснованим на праві на самооборону суверенної держави”. За його словами, Південна Корея і США “постійно створюють військові загрози на Корейському півострові” і безперервно проводять небезпечні військові навчання.

“Ми ніколи не розробляємо зброю для залучення чийогось уваги або впливу на політику”, — додав секретар.

Що передувало

Агентство Yonhap з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомило, що Північна Корея під час військових навчань запустила три невпізнаних снаряда в напрямку Японського моря. Вони пролетіли 200 км і досягли висоти максимум 50 км. Снаряди не були помічені в японській економічній зоні.