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КНДР заявила про запуск двох тактичних ракет

КНДР заявила про запуск двох тактичних ракет

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Північна Корея заявила, що здійснила випробування двох нових тактичних керованих ракет. Про це пише УНН з посиланням на Yonhap News Agency.

Деталі

Нещодавно розроблені дві балістичні ракети малої дальності пролетіли близько 600 кілометрів у Східне море, щоб нанести удар по точці, яку призначив Північ, і можуть нести боєголовку вагою до 2,5 тонн.

Додають, що глава КНДР Кім Чен Ин не курував випробування ракет. Їх запустили 25 березня, через чотири дні після того, як у неділю країна випустила дві крилаті ракети в Жовтому морі.

Нагадаємо

Раніше повідомляли, що Північна Корея випустила кілька ракет малої дальності, демонструючи непокірність президенту Джо Байдену та його адміністрації. Американські чиновники зазначають, що запуски ракет не завдали шкоди і розглядаються скоріше як символічне демонстрування сили, аніж для нанесення шкоди чи ураження будь-яких конкретних цілей.

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