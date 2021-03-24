Нічого не змінилося: Байден відреагував на запуск ракет у Кореї

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Президент Джо Байден заявив у вівторок, що крок Північної Кореї щодо випробувань двох ракет малої дальності протягом вихідних свідчить про те, що мало що змінилося щодо уряду в Пхеньяні.

“Ми дізналися, що нічого особливо не змінилося”, — сказав Байден журналістам, відповідаючи на питання про випробування ракет.

Що передувало

Північна Корея випустила кілька ракет малої дальності, демонструючи непокірність президенту Джо Байдену та його адміністрації. Американські чиновники зазначають, що запуски ракет не завдали шкоди і розглядаються скоріше як символічне демонстрування сили, аніж для нанесення шкоди чи ураження будь-яких конкретних цілей.