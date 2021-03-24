Північна Корея запустила ракети малої дальності

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Американські чиновники зазначають, що запуски ракет не завдали шкоди і розглядаються скоріше як символічне демонстрування сили, аніж для нанесення шкоди чи ураження будь-яких конкретних цілей.

Запуск не охоплюється резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, які регулюють таку діяльність, і вони були на “низькому рівні” звичайної діяльності північнокорейців, заявили двоє вищих посадових осіб адміністрації.

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“Хоча ми серйозно сприймаємо всю цю військову діяльність і будемо продовжувати тісно консультуватися щодо цього з партнерами та союзниками, ми бачимо цю дію в категорії звичайної військової діяльності Півночі”, — сказав один високопоставлений чиновник.

Нагадаємо

Раніше видання УНН повідомляло, що влада Північної Кореї може готувати своє перше випробування зброї з моменту президенства Джо Байдена.