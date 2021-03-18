КНДР може готуватися до нового випробування зброї - СNN

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Американська розвідка підозрює, що Північна Корея може готуватися до проведення свого першого випробування зброї з моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена.
У Пхеньяні вирішать, чи проводити випробування за результатами зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна з їх японськими та південнокорейськими колегами. Візит відбувається цими днями.
Нагадаємо
Північна Корея не реагувала на кулуарні дипломатичні зв'язки адміністрації президента Джо Байдена з середини лютого, в тому числі на місію Пхеньяна при ООН.
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що США є “найбільшим ворогом його країни”, і пообіцяв розширити арсенал ядерної зброї і військовий потенціал Північної Кореї.