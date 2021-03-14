Влада США місяць не може встановити контакт з КНДР — Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Північна Корея не реагувала на кулуарні дипломатичні зв'язки адміністрації президента Джо Байдена з середини лютого, в тому числі на місію Пхеньяна при ООН. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Американський чиновник заявив виданню, що були зусилля зв’язатися з урядом Північної Кореї “за кількома каналами, починаючи з середини лютого, в тому числі в Нью-Йорку”.
“На сьогоднішній день ми не отримали жодної відповіді від Пхеньяна”, — сказав чиновник.
Адміністрація Байдена проявляла обережність у публічному описі свого підходу до до Північної Кореї, заявляючи, що проводить всебічний огляд політики після безпрецедентної співпраці екс-президента Дональда Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Зусиллями Трампа не вдалося переконати Північну Корею відмовитись від ядерної зброї.
Наступного тижня найвищий дипломат Америки та міністр оборони здійснить візит до Південної Кореї та Японії, де, як очікується, проведе переговори щодо ядерного арсеналу Північної Кореї.
Нагадаємо
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що США є “найбільшим ворогом його країни”, і пообіцяв розширити арсенал ядерної зброї і військовий потенціал Північної Кореї.