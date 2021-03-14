Власти США месяц не могут установить контакт с КНДР - Reuters

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52123 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72766 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110075 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145621 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195956 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193612 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279927 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 17:53 • 157892 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143172 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Северная Корея не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Американский чиновник заявил изданию, что были усилия связаться с правительством Северной Кореи “по нескольким каналам, начиная с середины февраля, в том числе в Нью-Йорке”.

“На сегодняшний день мы не получили никакого ответа от Пхеньяна”, — сказал чиновник.

Администрация Байдена проявляла осторожность в публичном описании своего подхода к Северную Корею, заявляя, что проводит всесторонний обзор политики после беспрецедентного сотрудничества экс-президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Усилиями Трампа не удалось убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия.

На следующей неделе высокий дипломат Америки и министр обороны осуществит визит в Южную Корею и Японию, где, как ожидается, проведет переговоры по ядерному арсеналу Северной Кореи.

Напомним

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил , что США является “самым большим врагом его страны”, и пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал Северной Кореи.

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