КНДР может готовиться к новому испытанию оружия - СNN

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Власти Северной Кореи могут готовить свое первое испытание оружия с момента президентства Джо Байдена. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Американская разведка подозревает, что Северная Корея может готовиться к проведению своего первого испытания оружия с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

В Пхеньяне решат, проводить испытания по результатам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина с их японскими и южнокорейскими коллегами. Визит проходит в эти дни.

Напомним

Северная Корея не реагировала на кулуарные дипломатические связи администрации президента Джо Байдена с середины февраля, в том числе на миссию Пхеньяна при ООН.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил , что США является “самым большим врагом его страны”, и пообещал расширить арсенал ядерного оружия и военный потенциал Северной Кореи.

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