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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31609 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 47345 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104486 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140494 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193324 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Ничего не изменилось: Байден отреагировал на запуск ракет в Корее

Ничего не изменилось: Байден отреагировал на запуск ракет в Корее

Киев  •  УНН

 • 16859 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент США Джо Байден отреагировал на запуск ракет КНДР. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Джо Байден заявил во вторник, что шаг Северной Кореи по испытаниям двух ракет малой дальности в течение выходных свидетельствует о том, что мало что изменилось в отношении правительства в Пхеньяне.

“Мы узнали, что ничего особо не изменилось”, — сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об испытаниях ракет.

Что предшествовало

Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности, демонстрируя непокорность президенту Джо Байдену и его администрации. Американские чиновники отмечают, что запуски ракет не нанесли вреда и рассматриваются скорее как символическую демонстрацию силы, чем для нанесение вреда или поражение каких-либо конкретных целей.

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