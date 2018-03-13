Рада збільшила максимальний строк переробки товарів для суднобудівної галузі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада збільшила максимальний строк переробки товарів для суднобудівної галузі до 2 років. Парламентарі 250 голосами підтримали відповідні зміни до Митного кодексу, передає кореспондент УНН.
Відповідно до закону, “строк переробки товарів на митній території України встановлюється органами доходів та зборів на 365 днів”.
Також передбачається, що строк переробки товарів для суднобудівної галузі становить 730 днів.
Як повідомляв УНН, затримане прикордонниками танзанійське судно Sky Moon поповнить ряди Військово-морських сил України.