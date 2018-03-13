Рада увеличила максимальный срок переработки товаров для судостроительной отрасли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада увеличила максимальный срок переработки товаров для судостроительной отрасли до 2 лет. Парламентарии 250 голосами поддержали соответствующие изменения в Таможенный кодекс, передает корреспондент УНН.
Согласно закону, "срок переработки товаров на таможенной территории Украины устанавливается органами доходов и сборов на 365 дней".
Также предполагается, что срок переработки товаров для судостроительной отрасли составляет 730 дней.
Как сообщал УНН, задержанное пограничниками танзанийская судно Sky Moon пополнит ряды Военно-морских сил Украины.