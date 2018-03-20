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Рада затвердила порядок денний восьмої сесії

Рада затвердила порядок денний восьмої сесії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада затвердила порядок денний восьмої сесії. За відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Порядок денний затверджено з урахуванням пропозицій депутатів.

Після голосування спікер парламенту Андрій Парубій  доручив невідкладно підготувати до розгляду законопроект про зміни до Податкового кодексу щодо повернення аграріям 15 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше Голова ВР Андрій Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні на 15 хвилин для проведення консультацій з головами фракцій стосовно порядку денного VIII сесії.

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