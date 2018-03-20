Рада утвердила повестку дня восьмой сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада утвердила повестку дня восьмой сессии. За соответствующее решение проголосовали 239 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Повестка дня утвержден с учетом предложений депутатов.
После голосования спикер парламента Андрей Парубий поручил безотлагательно подготовить к рассмотрению законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно возвращения аграриям 15 млрд гривен.
Напомним, ранее председатель ВР Андрей Парубий объявил перерыв в утреннем пленарном заседании на 15 минут для проведения консультаций с председателями фракций относительно повестки дня VIII сессии.