Рада взяла до відома щорічну доповідь Лубінця про стан додержання та захисту прав і свобод людини у 2023 році
Київ • УНН
Верховна Рада взяла до відома щорічну доповідь Уповноваженого з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році та рекомендувала державним органам вжити заходів для належного забезпечення реалізації прав і свобод людини.
Верховна Рада підтримала постанову, якою взяла до відома представлену Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році. Парламентарі також рекомендували Кабміну, органам державної влади та органам місцевого самоврядування вжити заходів в межах компетенції щодо належного забезпечення реалізації прав і свобод людини. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та проєкт постанови №11164.
Деталі
"№11164 - постанова про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році (259)", - повідомив Железняк.
"Взяти до відома представлену Уповноваженим Верховної Ради з прав людини щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році", - йдеться в постанові.
Також депутати рекомендували Кабміну, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування розглянути рекомендації, які наведені у доповіді, та вжити заходів в межах компетенції щодо належного забезпечення реалізації прав і свобод людини.
Доповнення
У квітні Дмитро Лубінець представив перед комітетом з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнародних відносин щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році.
Зокрема, в ній зазначається, що підґрунтям для її створення стали 95 796 звернень (42 485 – у 2022 році).
У доповіді – статистика звернень із кожного регіону України, з яких надходили до Офісу Омбудсмана України. У ТОПі – м. Київ, Дніпропетровська, Харківська, Київська та Одеська області. Ключовими категоріями заявників у 2023 році були члени родин військовослужбовців, ВПО, представники родини в інтересах третьої особи, військовослужбовці та особи з інвалідністю.
"За рік вдалося поновити права для 54 149 осіб, опрацювати 2 731 проєкт нормативно-правових актів, здійснити 3 148 моніторингових візитів", – зазначав Лубінець.
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