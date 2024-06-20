Рада взяла до відома щорічну доповідь Лубінця про стан додержання та захисту прав і свобод людини у 2023 році

Верховна Рада взяла до відома щорічну доповідь Уповноваженого з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році та рекомендувала державним органам вжити заходів для належного забезпечення реалізації прав і свобод людини.