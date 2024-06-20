Верховная Рада поддержала постановление, которым приняла к сведению представленный Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2023 году. Парламентарии также рекомендовали Кабмину, органам государственной власти и органам местного самоуправления принять меры в пределах компетенции по надлежащему обеспечению реализации прав и свобод человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и проект постановления №11164.

Детали

"№11164 - постановление о ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2023 году (259)", - сообщил Железняк.

"Принять к сведению представленный Уполномоченным Верховной Рады по правам человека ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2023 году", - говорится в постановлении.

Также депутаты рекомендовали Кабмину, другим органам государственной власти и органам местного самоуправления рассмотреть рекомендации, которые приведены в докладе, и принять меры в пределах компетенции по надлежащему обеспечению реализации прав и свобод человека.

Дополнение

В апреле Дмитрий Лубинец представил перед комитетом по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и международных отношений ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2023 году.

В частности, в ней отмечается, что основой для ее создания стали 95 796 обращений (42 485 – в 2022 году).

В докладе – статистика обращений из каждого региона Украины, из которых поступали в офис Омбудсмана Украины. В топе-г. Киев, Днепропетровская, Харьковская, Киевская и Одесская области. Ключевыми категориями заявителей в 2023 году были члены семей военнослужащих, ВПЛ, представители семьи в интересах третьего лица, военнослужащие и лица с инвалидностью.

"За год удалось восстановить права для 54 149 человек, проработать 2 731 проект нормативно-правовых актов, осуществить 3 148 мониторинговых визитов", – отмечал Лубинец.

Напомним

Министерство юстиции Украины обновило перечень прав и свобод, в отношении которых могут быть ограничены люди в Украине, и сообщил об этом Евросовету.