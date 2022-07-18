Рада відправила у відставку міністра соціальної політики Лазебну

Цитата

"Відправили у відставку міністра соціальної політики Марину Лазебну", - написав зокрема нардеп Дмитро Разумков у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, нардепи віддали 277 голосів "за".

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що кандидатка на пост міністра соціальної політики - Оксана Жолнович. Зараз вона є керівником Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі Президента. Але її призначення Рада планує розглянути не сьогодні, написав Гончаренко у Telegram.

Доповнення

15 липня у Верховну Раду надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України.

Лазебну 4 березня 2020 року призначили на посаду міністра соціальної політики України.