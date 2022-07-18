Рада відправила у відставку міністра соціальної політики Лазебну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Верховна Рада сьогодні звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України. Про це повідомляють з депутатського корпусу, передає УНН.
Цитата
"Відправили у відставку міністра соціальної політики Марину Лазебну", - написав зокрема нардеп Дмитро Разумков у Telegram.
Деталі
Як повідомляється, нардепи віддали 277 голосів "за".
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що кандидатка на пост міністра соціальної політики - Оксана Жолнович. Зараз вона є керівником Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі Президента. Але її призначення Рада планує розглянути не сьогодні, написав Гончаренко у Telegram.
Доповнення
15 липня у Верховну Раду надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України.
Лазебну 4 березня 2020 року призначили на посаду міністра соціальної політики України.