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Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку

Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку

Київ • УНН

 • 196914 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Верховну Раду надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата

"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.

Додамо

У ЗМІ повідомляють, що Лазебна вважалася людиною, близькою до Ріната Ахметова.

Також у ЗМІ повідомляли, що новим міністром соціальної політики може стати діючий керівник департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович.

Лазебну 4 березня 2020 року призначили на посаду міністра соціальної політики України.

Доповнення

Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.

Українські Національні Новини

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