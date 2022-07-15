Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Верховну Раду надійшла заява Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики України. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.
Додамо
У ЗМІ повідомляють, що Лазебна вважалася людиною, близькою до Ріната Ахметова.
Також у ЗМІ повідомляли, що новим міністром соціальної політики може стати діючий керівник департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович.
Лазебну 4 березня 2020 року призначили на посаду міністра соціальної політики України.
Доповнення
Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.