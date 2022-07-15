Міністр соцполітики Лазебна подала у відставку

Цитата

"У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України", - написав Мельничук.

Додамо

У ЗМІ повідомляють, що Лазебна вважалася людиною, близькою до Ріната Ахметова.

Також у ЗМІ повідомляли, що новим міністром соціальної політики може стати діючий керівник департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента Оксана Жолнович.

Лазебну 4 березня 2020 року призначили на посаду міністра соціальної політики України.

Доповнення

Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.