Рада призначила Дмитра Лубінця новим Омбудсменом

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Кандидатуру Лубінця зареєстрували у Верховній Раді 21 червня.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що вірить, у те, що досвід Лубінця на посаді голови комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, а також його професійні та людські якості створять усі необхідні передумови для виконання в повному обсязі повноважень, покладених на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Що було раніше

31 травня Верховна Рада проголосувала за звільнення Людмили Денісової з посади Уповноваженого з прав людини.

Денісова заявляла, що буде оскаржувати своє звільнення в суді.