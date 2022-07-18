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Рада отправила в отставку министра социальной политики Лазебну

Рада отправила в отставку министра социальной политики Лазебну

Киев • УНН

 • 266041 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Верховная Рада сегодня уволила Марину Лазебну с должности министра социальной политики Украины. Об этом сообщают из депутатского корпуса, передает УНН.

Цитата

"Отправили в отставку министра социальной политики Марину Лазебну", - написал в частности нардеп Дмитрий Разумков в Telegram.

Детали

Как сообщается, нардепы отдали 277 голосов "за".

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что кандидат на пост министра социальной политики – Оксана Жолнович. В настоящее время она является руководителем Департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе Президента. Но ее назначение Рада планирует рассмотреть не сегодня, пишет Гончаренко в Telegram.

Дополнение

15 июля в Верховную Раду поступило заявление Марины Лазебной об отставке с должности министра социальной политики Украины.

Лазебну 4 марта 2020 года назначили на должность министра социальной политики Украины.

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