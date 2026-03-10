Рада відмовилася просити Зеленського позбавити нагород Бубку та Клочкову
Парламент не підтримав запит щодо позбавлення звань Сергія Бубки та Яни Клочкової. Також депутати не проголосували за нагородження Владислава Гераскевича.
Верховна Рада України у вівторок, 10 березня, не підтримала направлення депутатського запиту до президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород та почесних звань Сергія Бубки та Яни Клочкової. Також парламент не підтримав запит групи депутатів щодо відзначення скелетоніста Владислава Гераскевича орденом "За заслуги". Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.
Деталі
Автором запиту щодо Бубки і Клочкової є народний депутат, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Оксана Савчук. Результати голосування виглядають так:
- За - 112 депутатів;
- Проти - 5;
- Утримались - 7;
- Не голосували - 154.
Крім того, Верховна Рада не підтримала запит 43 депутатів щодо відзначення Гераскевича орденом "За заслуги". Результати голосування виглядають так:
- За - 66 депутатів;
- Проти - 5;
- Утримались - 12;
- Не голосували - 175.
Нагадаємо
Раніше ми писали про те як Владислав Гераскевич виступав у залі засідань Верховної Ради. Спортсмен публічно закликав позбавити звання Героя України олімпійського чемпіона Сергія Бубку.
Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський припинив виплату державних стипендій українським спортсменам Сергію Бубці та Яні Клочковій.