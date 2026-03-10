Рада отказалась просить Зеленского лишить наград Бубку и Клочкову
Киев • УНН
Парламент не поддержал запрос о лишении званий Сергея Бубки и Яны Клочковой. Также депутаты не проголосовали за награждение Владислава Гераскевича.
Верховная Рада Украины во вторник, 10 марта, не поддержала направление депутатского запроса к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно лишения государственных наград и почетных званий Сергея Бубки и Яны Клочковой. Также парламент не поддержал запрос группы депутатов относительно награждения скелетониста Владислава Гераскевича орденом "За заслуги". Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.
Детали
Автором запроса относительно Бубки и Клочковой является народный депутат, член политической партии Всеукраинское объединение "Свобода" Оксана Савчук. Результаты голосования выглядят так:
- За - 112 депутатов;
- Против - 5;
- Воздержались - 7;
- Не голосовали - 154.
Кроме того, Верховная Рада не поддержала запрос 43 депутатов относительно награждения Гераскевича орденом "За заслуги". Результаты голосования выглядят так:
- За - 66 депутатов;
- Против - 5;
- Воздержались - 12;
- Не голосовали - 175.
Напомним
Ранее мы писали о том, как Владислав Гераскевич выступал в зале заседаний Верховной Рады. Спортсмен публично призвал лишить звания Героя Украины олимпийского чемпиона Сергея Бубку.
Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский прекратил выплату государственных стипендий украинским спортсменам Сергею Бубке и Яне Клочковой.