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Рада відхилила закон про скорочення робочого дня для вагітних

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Парламентарі не змогли підтримати проект закону про скорочення робочого дня вагітних на 1 годину. Відповідне рішення підтримали лише 153 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект закону №7113 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо підвищення гарантій соціального захисту вагітних жінок пропонує в обов’язковому порядку скоротити на одну годину тривалість робочого дня для всіх без виключення жінок, які працюють, з часу, коли вони стали на облік по вагітності, зі збереженням середньої заробітної плати. Варто також враховувати, що встановлення для зазначеної категорії жінок скороченої тривалості робочого часу повинно бути не тільки правом вагітних жінок, а обов'язком підприємства, організації.

Під час голосування по законопроекту не знайшлось достатньої кількості голосів і за те, щоб повернути проект закону об'єкту законодавчої ініціативи, а також у комітет на доопрацювання.

Під час обговорення законопроекту народні депутати наголошували на недостатній кількості парламентарів у сесійній залі, оскільки значна частина з них наразі перебуває на округах або спілкується з журналістами, оскільки готується до майбутніх виборів.

Крім того, розгляд законопроекту проігнорував очільник Мінсоцполітики Андрій Рева і віце-прем'єр-міністр із соціальних питань Павло Розенко.

Нагадаємо, видатки на фінансування допомог по вагітності та пологах зросли на 13,7% у 2018 році.

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