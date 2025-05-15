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Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про обмеження пенсій засудженим за державну зраду

Київ • УНН

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Верховна Рада ухвалила закон про обмеження пенсій засудженим за держзраду. Під час відбування покарання вони отримуватимуть лише 2361 грн, після - згідно із законом.

Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про обмеження пенсій засудженим за державну зраду

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про обмеження пенсій засудженим за державну зраду. Під час відбування покарання вони отримуватимуть лише 2361 гривень. За це рішення проголосували 244 народних депутати, пише УНН з посиланням на засідання Верховної Ради.

Деталі

Згідно із законопроєктом, особи, які засуджені за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також за публічні заклики до вчинення терористичного акту, протягом строку відбування покарання отримуватимуть пенсію у розмірі, який не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Така ж сама пенсія буде і у осіб, які засуджені за державну зраду, посягання на територіальну цілісність України, диверсію, шпигунство, створення незаконних воєнізованих формувань, злочини агресії, воєнні злочини, екоцид, геноцид.

Зазначається, що після відбування покарання пенсія призначається та виплачується відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Окрім того, передбачається, що суми пенсії, не отримані пенсіонереми, які були засуджені за вищевказані злочини, переглядаються виходячи з місячного розміру пенсії, за місяць нарахування пенсії. Переглянута сума пенсії виплачується за минулі періоди.

Доповнення

Станом на початок квітня 2025 року в Україні налічується 10 331 375 пенсіонерів. Це майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024-го.

Середня пенсія після щорічної індексації зросла до 6 341 грн, що на 10% більше, ніж торік. Проте інфляція за цей період склала 14,6%, тож пенсійні виплати навіть зменшились.

За даними Опендатабот, кожен третій український пенсіонер отримує 3 340 грн пенсії ($80). Загалом це понад 3 млн осіб. Водночас завдяки індексації майже у 7 разів поменшало українців, чиї виплати менші за 3 000 грн. Наразі таку пенсію мають 398 тисяч громадян (3,9%).

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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