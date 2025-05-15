Рада приняла во втором чтении законопроект об ограничении пенсий осужденным за государственную измену

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об ограничении пенсий осужденным за государственную измену. Во время отбывания наказания они будут получать только 2361 гривен. За это решение проголосовали 244 народных депутата, пишет УНН со ссылкой на заседание Верховной Рады.

Детали

Согласно законопроекту, лица, осужденные за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а также за публичные призывы к совершению террористического акта, в течение срока отбывания наказания будут получать пенсию в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Такая же пенсия будет и у лиц, осужденных за государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины, диверсию, шпионаж, создание незаконных военизированных формирований, преступления агрессии, военные преступления, экоцид, геноцид.

Отмечается, что после отбывания наказания пенсия назначается и выплачивается в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кроме того, предусматривается, что суммы пенсии, не полученные пенсионерами, которые были осуждены за вышеуказанные преступления, пересматриваются исходя из месячного размера пенсии, за месяц начисления пенсии. Пересмотренная сумма пенсии выплачивается за прошлые периоды.

Дополнение

По состоянию на начало апреля 2025 года в Украине насчитывается 10 331 375 пенсионеров. Это почти на 177 тысяч меньше, чем в апреле 2024-го.

Средняя пенсия после ежегодной индексации выросла до 6 341 грн, что на 10% больше, чем в прошлом году. Однако инфляция за этот период составила 14,6%, поэтому пенсионные выплаты даже уменьшились.

По данным Опендатабот, каждый третий украинский пенсионер получает 3 340 грн пенсии ($80). В общем это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз уменьшилось украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такую пенсию имеют 398 тысяч граждан (3,9%).