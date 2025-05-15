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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про скасування віз для волонтерів на час воєнного стану

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Рада ухвалила законопроєкт №13055, який скасовує візові вимоги для іноземців-волонтерів. Це спростить отримання посвідки на проживання для тих, хто приїхав після 24 лютого 2022 року.

Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про скасування віз для волонтерів на час воєнного стану

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №13055, який стосується скасування візових вимог для іноземців певних категорій. "За" проголосували 277 народних обранців.

Про це пише УНН з посиланням на сайт українського парламенту.

Деталі

Згідно із законом "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", іноземці та особи без громадянства повинні отримати довгострокову у разі бажання отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Законопроєктом №13071 пропонується виключити з цієї вимоги деякі категорії осіб, а саме:

  • іноземців та осіб без громадянства (окрім громадян рф), які приїхали в Україну для роботи у філіях чи представництвах юридичних осіб, створених відповідно до законодавства іноземних держав, та є отримувачами гуманітарної допомоги;
    • іноземців та осіб без громадянства (окрім громадян рф), які прибули з метою участі у міжнародних або регіональних волонтерських програмах, а також у діяльності організацій та установ, що залучають волонтерів.

      Таким чином, особи, які в’їхали в Україну після 24 лютого 2022 року і подадуть заяву на оформлення посвідки на тимчасове проживання протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом, вважаються такими, які законно перебувають на території України на тимчасовій основі.

      Народні депутати звертають увагу, що загальна процедура отримання такої посвідки, яка передбачає обов’язкове оформлення довгострокової візи типу D, суттєво ускладнює легалізацію перебування цієї категорії іноземців і осіб без громадянства в Україні в умовах особливого періоду.

      Доповнення

      Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти."Повернуто з підписом від Президента України", - говориться у картці законопроєкту.

      Павло Зінченко

      Павло Зінченко

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