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Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене виз для волонтеров на время военного положения

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

Рада приняла законопроект №13055, который отменяет визовые требования для иностранцев-волонтеров. Это упростит получение вида на жительство для тех, кто приехал после 24 февраля 2022 года.

Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене виз для волонтеров на время военного положения

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13055, касающийся отмены визовых требований для иностранцев определенных категорий. "За" проголосовали 277 народных избранников.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт украинского парламента.

Детали

Согласно закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", иностранцы и лица без гражданства должны получить долгосрочную в случае желания получить вид на временное проживание в Украине.

Законопроектом №13071 предлагается исключить из этого требования некоторые категории лиц, а именно:

  • иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан рф), которые приехали в Украину для работы в филиалах или представительствах юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, и являются получателями гуманитарной помощи;
    • иностранцев и лиц без гражданства (кроме граждан рф), которые прибыли с целью участия в международных или региональных волонтерских программах, а также в деятельности организаций и учреждений, привлекающих волонтеров.

      Таким образом, лица, въехавшие в Украину после 24 февраля 2022 года и подадут заявление на оформление вида на временное проживание в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона, считаются законно находящимися на территории Украины на временной основе.

      Народные депутаты обращают внимание, что общая процедура получения такого вида, которая предусматривает обязательное оформление долгосрочной визы типа D, существенно усложняет легализацию пребывания этой категории иностранцев и лиц без гражданства в Украине в условиях особого периода.

      Дополнение

      Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия развитию волонтерства среди соискателей образования. "Возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в карточке законопроекта.

      Павел Зинченко

      Павел Зинченко

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