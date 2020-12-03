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Рада ухвалила законопроект про річковий транспорт

Рада ухвалила законопроект про річковий транспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні з техніко-юридичними правками законопроект №1182-1-д про внутрішній водний транспорт. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. Зокрема, пропонується визначити терміни, які стосуються організації та провадження діяльності внутрішнього водного транспорту.

Ухвалення акта, як очікується, дозволить встановити умови відносин, пов’язаних з використанням суден внутрішнього плавання та змішаного плавання під час їх плавання річковими водними шляхами, правовий режим об’єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту, діяльність органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання, управління, державний нагляд та контроль за безпекою судноплавства, власників портової інфраструктури і терміналів, судновласників, інших суб’єктів господарювання внутрішнього водного транспорту.

Як наслідок, ухвалення акта сприятиме розвитку берегової інфраструктури внутрішнього водного транспорту, покращення стану річкового господарства, сприяння розвитку на конкурентних засадах ринку послуг у сфері внутрішнього водного транспорту та залученню інвестицій, переорієнтації вантажопотоків на екологічний та економічний річковий транспорт тощо.

Комітет з питань транспорту та інфраструктури рекомендував нардепам врахувати більше двадцяти додаткових пропозицій та поправок до проекту.

Як повідомляв УНН, на ухваленні законодавства про внутрішній водний транспорт наполягав Президент України Володимир Зеленський. Він переконаний, що це дозволить розвинути дешевий вид вантажних перевезень і збереже українські автодороги.

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