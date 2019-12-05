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Рада ухвалила за основу законопроект про інфраструктуру геопросторових даних

Рада ухвалила за основу законопроект про інфраструктуру геопросторових даних

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу проект закону №2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних. Відповідне рішення підтримали 322 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект закону №2370 про національну інфраструктуру геопросторових даних передбачає встановлення правових основ діяльності і функціонування геопросторових даних, а також створення національної інфраструктури геопросторових даних.

Окрім того, законопроект має на меті забезпечити міжгалузеву інтеграцію геопросторових даних та даних кадастрів і формування сучасної системи забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації.

Також, на думку авторів законопроекту, він забезпечить відкриття у мережі Інтернет геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами – монополістами.

Нагадаємо, 17 січня 2018 року Кабінет міністрів України затвердив Національну інфраструктуру геопросторових даних (НІГД). 

Довідка УНН: Національна інфраструктура геопросторових даних — це комплексна система, яка об’єднує десятки інформаційних шарів з важливими просторовими даними (рельєф, підземні/наземні комунікації, водні та лісові ресурси, інфраструктура, об’єкти нерухомості, статистична інформація, демографічні дані та ін.) на базі єдиної геодезичної та картографічної основ. Забезпечення широкого та зручного доступу до цієї інформації через єдиний геопортал дозволить багатьом галузям економіки і державним установам підвищити ефективність роботи, знизивши витрати на пошук даних.

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