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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 86343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 49817 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 112341 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 144047 просмотра

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Рада приняла за основу законопроект об инфраструктуре геопространственных данных

Рада приняла за основу законопроект об инфраструктуре геопространственных данных

Киев  •  УНН

 • 12097 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Парламентарии приняли за основу проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Соответствующее решение поддержали 322 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных предусматривает установление правовых основ деятельности и функционирования геопространственных данных, а также создание национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров и формирование современной системы обеспечения потребностей общества во всех видах географической информации.

Также, по мнению авторов законопроекта, он обеспечит открытие в сети Интернет геопространственных данных и метаданных, создаваемых в публичном секторе и предприятиями - монополистами.

Напомним, 17 января 2018 года Кабинет министров Украины утвердил национальную инфраструктуру геопространственных данных (НИГД).

Справка УНН: Национальная инфраструктура геопространственных данных - это комплексная система, объединяющая десятки информационных слоев с важными пространственными данными (рельеф, подземные/наземные коммуникации, водные и лесные ресурсы, инфраструктура, объекты недвижимости, статистическая информация, демографические данные и др.) на базе единой геодезической и картографической основе. Обеспечение широкого и удобного доступа к этой информации через единый геопортал позволит многим отраслям экономики и государственным учреждениям повысить эффективность работы, снизив затраты на поиск данных.

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