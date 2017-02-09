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Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про Конституційний суд. За відповідний законопроект проголосували 234 народних депутати, передає кореспондент УНН.

Рада ухвалила в першому читанні законопроект про Конституційний суд (доповнено)

Законопроектом передбачається запровадження конституційної скарги.

Встановлюється нова організаційна структура Конституційного Суду України:

Велика палата діє у складі усіх суддів Конституційного Суду України і вирішує питання у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями;

два сенати Суду, кожен із яких діє у складі дев’яти суддів і розглядає питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи. Сенат Суду діє як Конституційний Суд України. Ухвали Сенату Суду про відмову у відкритті конституційного провадження у справах за конституційними скаргами є остаточними, шість колегій суддів, кожна з яких діє у складі трьох суддів. До повноважень колегії суддів Конституційного Суду України належитиме вирішення процесуальних питань.

Ухвала про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, постановлена трьома суддями колегії суддів Конституційного Суду України, є остаточною.

Як зазначається у пояснювальній записці, це дасть змогу зменшити навантаження на Суд та забезпечити надходження на його розгляд обґрунтованих конституційних скарг, які відповідають критеріям прийнятності.

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