Рада приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде (дополнено)

Законопроектом предусматривается введение конституционной жалобы.

Устанавливается новая организационная структура Конституционного Суда Украины:

Большая палата действует в составе всех судей Конституционного Суда Украины и решает вопрос по делам по конституционным представлениям и конституционным обращениям;

два сената суда, каждый из которых действует в составе девяти судей и рассматривает вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) законов Украины (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица. Сенат Суда действует как Конституционный Суд Украины. Постановления Сената Суда об отказе в открытии конституционного производства по делам по конституционным жалобам являются окончательными, шесть коллегий судей, каждая из которых действует в составе трех судей. К полномочиям коллегии судей Конституционного Суда Украины относится решение процессуальных вопросов.

Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционной жалобе, которое вынесено тремя судьями коллегии судей Конституционного Суда Украины, является окончательным.

Как отмечается в пояснительной записке, это позволит уменьшить нагрузку на Суд и обеспечить поступление на его рассмотрение обоснованных конституционных жалоб, которые отвечают критериям приемлемости.