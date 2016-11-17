Рада у четвер візьметься за дороги та підтримку телеканалів Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада у четвер планує розглянути урядовий законопроект щодо програм підтримки телерадіокомпаній Автономної Республіки та міста Севастополя та розглянути низку законопроектів, які стосуються питання транспорту та дорожнього будівництва. Про це сказано у порядку денному на четвер, передає кореспондент УНН.
Також серед іншого парламентарі мають намір визначитися щодо проекту постанови “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави” та законопроекту про житлово-комунальні послуги.
Крім цього Рада, зокрема, планує розглянути урядовий законопроект про Установу бізнес-омбудсмена та пропозиції Президента до закону “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення”.