Рада в четверг возьмется за дороги и поддержку телеканалов Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть правительственный законопроект о программах поддержки телерадиокомпаний Автономной Республики и города Севастополя и рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются вопроса транспорта и дорожного строительства. Об этом говорится в повестке дня на четверг, передает корреспондент УНН.
Также, среди прочего парламентарии намерены определиться относительно проекта постановления "О дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства" и законопроекта о жилищно-коммунальных услугах.
Кроме этого Рада, в частности, планирует рассмотреть правительственный законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена и предложение Президента к закону "О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения".