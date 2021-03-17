Рада сьогодні продовжить розгляд земельних питань з тисячами правок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада України у середу, 17 березня, продовжить розгляд законопроектів № 2194 і № 2195, які пов’язані із земельною реформою. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний ВР.
Деталі
Так, проект закону № 2194 має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.
Проект закону № 2195, серед іншого, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.
Зазначимо, напередодні народні депутати дві з половиною години розглядала правки до проекту закону № 2194, дійшовши до 160-ї правки. Всього до проекту закону подано понад 3 тисячі правок.
Інші питання
Якщо Рада все ж встигне дійти до інших питань, на порядку денному стоїть низка законопроектів, зокрема президентський - № 4220 - щодо процедури банкрутства.
Документ передбачає зміни, які зокрема мають унормувати порядок проведення зборів кредиторів у режимі відеоконференції, а також шляхом опитування, процедури підтвердження особи та повноважень учасника зборів кредиторів, оформлення результатів зборів.
Законопроекти, які планують розглянути у першому читанні:
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- про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
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- про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства;
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- щодо спрощення створення та стимулювання діяльності індустріальних парків;
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- щодо кредитів, наданих в іноземній валюті.
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Законопроекти, які планують розглянути у другому читанні:
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- щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях;
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- щодо приватизації об'єктів великої приватизації.
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Доповнення
Верховна Рада України напередодні ухвалила рішення щодо включення до порядку денного та направлення на висновок Конституційного Суду законопроекту щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань.