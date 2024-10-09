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Рада провалила перейменування Первомайська та ще двох міст, назви Южноукраїнська та Южного змінили

Рада провалила перейменування Первомайська та ще двох міст, назви Южноукраїнська та Южного змінили

Київ • УНН

 • 17468 перегляди

Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне. Спроби перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська не були успішними.

Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне, але не змогла перейменувати Первомайськ, Синельникове та Павлоград, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у середу, пише УНН.

Деталі

"Рада перейменувала Южноукраїнськ Миколаївської області на Південноукраїнськ. Також Рада перейменувала Южне Одеського району Одеської області на місто Південне", - написав нардеп.

"Перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська провалилися", - зазначив Гончаренко.

Історичне перейменування: які українські міста отримають нові назви19.09.24, 15:09 • 221787 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
synelnykoveСинельникове
verkhovna-radaВерховна Рада
pavlohradПавлоград
odesaОдеса

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