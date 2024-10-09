Рада провалила перейменування Первомайська та ще двох міст, назви Южноукраїнська та Южного змінили

Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне, але не змогла перейменувати Первомайськ, Синельникове та Павлоград, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у середу, пише УНН.

Деталі

"Рада перейменувала Южноукраїнськ Миколаївської області на Південноукраїнськ. Також Рада перейменувала Южне Одеського району Одеської області на місто Південне", - написав нардеп.

"Перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська провалилися", - зазначив Гончаренко.

Історичне перейменування: які українські міста отримають нові назви