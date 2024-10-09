Рада провалила перейменування Первомайська та ще двох міст, назви Южноукраїнська та Южного змінили
Київ • УНН
Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне. Спроби перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська не були успішними.
Верховна Рада перейменувала Южноукраїнськ на Південноукраїнськ та Южне на Південне, але не змогла перейменувати Первомайськ, Синельникове та Павлоград, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у середу, пише УНН.
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"Рада перейменувала Южноукраїнськ Миколаївської області на Південноукраїнськ. Також Рада перейменувала Южне Одеського району Одеської області на місто Південне", - написав нардеп.
"Перейменування Павлограда, Синельникового та Первомайська провалилися", - зазначив Гончаренко.
Історичне перейменування: які українські міста отримають нові назви19.09.24, 15:09 • 221787 переглядiв