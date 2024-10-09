Рада провалила переименование Первомайска и еще двух городов, названия Южноукраинска и Южного изменили
Киев • УНН
Верховная Рада переименовала Южноукраинск в Пивденноукраинск и Южное в Пивденное. Попытки переименования Павлограда, Синельниково и Первомайска не были успешными.
Верховная Рада переименовала Южноукраинск в Пивденноукраинск и Южное в Пивденное, но не смогла переименовать Первомайск, Синельниково и Павлоград, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в среду, пишет УНН.
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"Рада переименовала Южноукраинск Николаевской области в Пивденноукраинск. Также Рада переименовала Южное Одесского района Одесской области в город Пивденное", - написал нардеп.
"Переименование Павлограда, Синельниково и Первомайска провалились", - отметил Гончаренко.
Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия19 сентября 2024, 12:09 • 221223 просмотра