Рада продовжила засідання до повного вичерпання порядку денного
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Верховна Рада України продовжила засідання до повного вичерпання порядку денного. Відповідне рішення підтримали 254 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
"Надійшла пропозиція продовжити засідання до повного вичерпання порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання", – зазначив голова ВРУ Дмитро Разумков.
Так, відповідне рішення підтримали 254 народних депутата України.
Раніше УНН повідомляв, Верховна Рада України 5 грудня на пленарному засіданні планує розглянути законопроекти про протидію рейдерству та про оборонні закупівлі.