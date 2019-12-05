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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 85234 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 48586 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 94231 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 112171 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Рада продлила заседание до полного исчерпания повестки дня

Рада продлила заседание до полного исчерпания повестки дня

Киев  •  УНН

 • 8218 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Верховная Рада Украины продлила заседание до полного исчерпания повестки дня. Соответствующее решение поддержали 254 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

"Поступило предложение продолжить заседание до полного исчерпания повестки дня сегодняшнего пленарного заседания", - отметил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, соответствующее решение поддержали 254 народных депутата Украины.

Ранее УНН сообщал, Верховная Рада Украины 5 декабря на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроекты о противодействии рейдерству и об оборонных закупках.

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