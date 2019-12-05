Рада продлила заседание до полного исчерпания повестки дня

"Поступило предложение продолжить заседание до полного исчерпания повестки дня сегодняшнего пленарного заседания", - отметил глава ВРУ Дмитрий Разумков.

Так, соответствующее решение поддержали 254 народных депутата Украины.

Ранее УНН сообщал, Верховная Рада Украины 5 декабря на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроекты о противодействии рейдерству и об оборонных закупках.