Рада призначила Максима Онопрієнка членом Нацради
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Верховна Рада призначила Максима Онопрієнка членом Національно ради України з питань телебачення і радіомовлення за своєю квотою. За відповідне рішення віддали голоси 233 народних депутати під час сесійного засідання, передає кореспондент УНН.
Призначення на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення відбулось на єдине вакантне місце за квотою ВРУ. Загалом до профільного комітету було подано документи від 10 кандидатів до комітету, після перевірки залишилось 6 кандидатів – з них і обрали Онопрієнка.
За словами голови комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, наразі робота Нацради з питань телебачення і радіомовлення заблокована, втім призначення кандидатури на цю посаду дозволить розблокувати її роботу.
Нагадаємо, 24 травня Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.