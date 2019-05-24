Президент провів кадрові ротації у Нацраді з питань телебачення

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, повідомляє УНН.

Так, він звільнив з посади раніше призначеного туди 5 президентом України Петром Порошенком Володимира Горковенка.

"Скасувати Указ Президента України від 4 травня 2019 року № 187 "Про призначення В.Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в Указі № 323.

Водночас він поновив на посаді в Нацраді Юрія Артеменка.

"Скасувати Указ Президента України від 4 травня 2019 року № 186 "Про звільнення Ю.Артеменка з посади члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться в Указі №322.

Крім того, Зеленський своїм Указом звільнив Артменка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Юрій Артеменко 7 липня 2014 був призначений Президентом України головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

За цей період Нацрада виключила з ефіру в Україні 10 російських телеканалів.

4 травня 2019 року Артеменко оголосив про відставку з посади члена Нацради. Того ж дня був звільнений Президентом України.

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