Президент провел кадровые ротации в Нацсовете по вопросам телевидения

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает УНН.

Так, он уволил с должности ранее назначенного туда 5 президентом Украины Петром Порошенко Владимира Горковенка.

"Отменить Указ Президента Украины от 4 мая 2019 № 187 "О назначении В.Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в Указе №323.

В то же время он восстановил в должности в Нацсовете Юрия Артеменко.

"Отменить Указ Президента Украины от 4 мая 2019 № 186 "Об увольнении Ю.Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в Указе №322.

Кроме того, Зеленский своим Указом уволил Артменка с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Юрий Артеменко 7 июля 2014 был назначен Президентом Украины председателем Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

За этот период Нацсовет исключил из эфира в Украине 10 российских телеканалов.

4 мая 2019 Артеменко объявил об отставке с должности члена Нацсовета. В тот же день был уволен Президентом Украины.

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