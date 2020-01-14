Рада попередньо схвалила зміни до КпКУ щодо розвантаження суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів. Відповідне рішення підтримали 312 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект Закону № 2456 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів спрямований на розвантаження судів України від розгляду значної кількості кримінальних проваджень колегіями у складі трьох суддів, що надасть можливість пришвидшити розгляд кримінальних проваджень в судах першої інстанції, зменшить кількість кримінальних справ, які передаються із одного суду до іншого у зв’язку із неможливістю сформувати колегію суддів, що в цілому покращить якість доступу громадян до правосуддя.
Окрім того, законопроект передбачає розгляд кримінальних проваджень, щодо злочинів, за які передбачається покарання строком більше дванадцяти років, колегією суддів лише за клопотанням обвинуваченого.
Нагадаємо, як повідовим Прем’р-міністр України Олексій Гончарук, Кабінет міністрів України схвалив два законопроекти щодо регулювання роботи суду присяжних.