Рада предварительно одобрила изменения в УПК по разгрузке судей

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112717 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116783 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115240 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 130646 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106310 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108532 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108479 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131937 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130700 просмотра

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Рада предварительно одобрила изменения в УПК по разгрузке судей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей. Соответствующее решение поддержали 312 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2456 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей направлен на разгрузку судов Украины от рассмотрения значительного количества уголовных производств коллегиями в составе трех судей, что позволит ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, уменьшит количество уголовных дел, которые передаются из одного суда в другой в связи с невозможностью сформировать коллегию судей, что в целом улучшит качество доступа граждан к правосудию.

Кроме того, законопроект предусматривает рассмотрение уголовных производств, о преступлениях, за которые предусматривается наказание сроком более двенадцати лет, коллегией судей только по ходатайству обвиняемого.

Напомним, как Повидов Премьр-министр Украины Алексей Гончарук, Кабинет министров Украины одобрил два законопроекта по регулированию работы суда присяжных.

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