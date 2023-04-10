Рада підтримала ініціативу додати до ДПА історію та іноземну мову
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №9046, який передбачає проведення ДПА для учнів 9 та 11 класів з 4 обов'язкових предметів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу «Слуги народу».
Цитата
«Народні депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт №9046, який розширює перелік дисциплін, що входять до державної підсумкової атестації на кожному рівні повної загальної середньої освіти», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Ініціатор законопроекту, народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак зазначив, що зараз під час ДПА перевіряють результати вивчення математики та української мови. Водночас у базовому Законі «Про освіту» однією з ключових компетенцій визначена здатність спілкуватися іноземними мовами. А також закріплена вимога виховувати в учнів повагу до історичних цінностей та історико-культурного надбання.
«Саме тому ми пропонуємо додати до ДПА іноземну мову та історію», – пояснив Бабак.
Законопроект №9046 вносить зміни до Закону «Про повну загальну середню освіту», зокрема:
- ст. 17 – на кожному рівні повної загальної середньої освіти обов’язково перевірятимуть під час державної підсумкової атестації не лише результати навчання з української мови та математики, а й з історії України та іноземної мови, окрім російської;
- ст. 44 – Державні стандарти передбачають вільне володіння державною мовою, необхідний рівень математичної компетентності, знання історії України та володіння іноземною мовою (крім російської) всіма учнями закладів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.
«Результатом таких змін має стати підвищення якості викладання історії України та іноземних мов і краще опанування учнями цих дисциплін», – зазначив Бабак.
Доповнення
Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити за основу проєкт закону, який передбачає проведення ДПА для учнів 9 та 11 класів з 4 обов'язкових предметів.