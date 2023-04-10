Рада поддержала инициативу добавить к ГИА историю и иностранный язык

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9046, который предусматривает проведение ГИА для учеников 9 и 11 классов по 4 обязательным предметам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу «Слуги народа».

Цитата

«Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №9046, который расширяет перечень дисциплин, входящих в государственную итоговую аттестацию на каждом уровне полного общего среднего образования», - говорится в сообщении.

Детали

Инициатор законопроекта, народный депутат от фракции «Слуга Народа», председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак отметил, что сейчас во время ГИА проверяют результаты изучения математики и украинского языка. В то же время в базовом Законе «Об образовании» одной из ключевых компетенций определена способность общаться на иностранных языках. А также закреплено требование воспитывать у учащихся уважение к историческим ценностям и историко-культурному достоянию.

«Именно поэтому мы предлагаем добавить в ГИА иностранный язык и историю», – пояснил Бабак.

Законопроект №9046 вносит изменения в Закон «О полном общем среднем образовании», в частности:

- ст. 17 – на каждом уровне полного общего среднего образования обязательно будут проверять во время государственной итоговой аттестации не только результаты обучения по украинскому языку и математике, но и по истории Украины и иностранному языку, кроме русского;

- ст. 44 – Государственные стандарты предусматривают свободное владение государственным языком, необходимый уровень математической компетентности, знание истории Украины и владение иностранным языком (кроме русского) всеми учениками учебных заведений, которые завершают получение полного общего среднего образования.

«Результатом таких изменений должно стать повышение качества преподавания истории Украины и иностранных языков и лучшее овладение учениками этих дисциплин», – отметил Бабак.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять за основу проект закона, который предусматривает проведение ГИА для учащихся 9 и 11 классов по 4 обязательным предметам.

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