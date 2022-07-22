Рада наступного тижня призначить нового голову СБУ та Генпрокурора - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На найближчому пленарному засіданні, яке відбудеться наступного тижня, Верховна Рада призначить нового голову Служби безпеки України та Генерального прокурора. Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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“На наступному тижні та найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового голову СБУ, і нового Генпрокурора України. Перші питання порядку денного”, – написав нардеп.
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Водночас Железняк додав, що можливі також й інші кадрові зміни.
Зазначимо, що на сайті Верховної Ради ще не зареєстровані відповідні постанови про внесення кандидатур на посади керівника СБУ та Генерального прокурора України.
Нагадаємо
19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
У той же день Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора, що схвалила перед тим Рада.
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у найближчі 10 днів очікується призначення нового Генерального прокурора.
Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що звільнення Івана Баканова та Ірини Венедіктової не стануть останніми у державних структурах.