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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Призначення нового Генпрокурора чекаємо у найближчі 10 днів - Арахамія

Призначення нового Генпрокурора чекаємо у найближчі 10 днів - Арахамія

Київ • УНН

 • 114957 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. У найближчі 10 днів чекаємо призначення нового Генерального прокурора. Про це у своєму Telegram повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

Деталі

За словами Арахамії, першим і найголовнішим завданням нового Генпрокурора має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає Президент України.

А для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк, додав керівник фракції СН.

Доповнення

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України.

17 липня Зеленський відсторонив з посади Генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

18 липня Венедіктова заявила, що відмовляється бути відстороненою. За її словами, процедура звільнення Генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом.

Так, Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.

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