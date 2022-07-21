Призначення нового Генпрокурора чекаємо у найближчі 10 днів - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У найближчі 10 днів чекаємо призначення нового Генерального прокурора. Про це у своєму Telegram повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
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За словами Арахамії, першим і найголовнішим завданням нового Генпрокурора має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає Президент України.
А для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк, додав керівник фракції СН.
Доповнення
Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України.
17 липня Зеленський відсторонив з посади Генерального прокурора України Ірину Венедіктову.
18 липня Венедіктова заявила, що відмовляється бути відстороненою. За її словами, процедура звільнення Генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом.
Так, Президент вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора. Відповідний проект постанови №7567 зареєстровано 19 липня.
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