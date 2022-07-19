Рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ

Цитата

"Парламент звільнив Івана Баканова з посади Голови СБУ", - написав зокрема нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, нардепи віддали 265 голосів "за" відставку Баканова.

У залі його не було. Розгляд був достатньо формальним, зауважив нердеп Ярослав Железняк у Telegram.

Так, по фракціях, за повідомленням, голоси розділилися так: СН - 203; ЄС - 0; Батьківщина - 11; Платформа за життя та мир - 2; За майбутнє - 12; Голос - 0; Довіра - 17; Відновлення України - 11; позафракційні - 9.

Доповнення

Паралельно СБУ оприлюднила звернення Івана Баканова щодо своєї діяльності на посаді голови спецслужби.

Баканов у ньому зокрема вказав, що "зазвичай, коли Голова Служби безпеки України йде з посади, прийнято гучно звітувати про професійні здобутки. Я теж міг би вдатися до такої практики – результати є і їх чимало. Проте з самого першого дня в Службі я сповідував інший принцип – реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо в спецслужбі". При цьому він констатував, що "скептики будуть завжди", при цьому нагадаши про те, що за його каденції було затримано і оголошено підозру "куму Путіна", взялися проросійські партії та були інші здобутки. Вказав при цьому, що "були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо".

"Нагадаю, ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали проявитись на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І це теж один із результатів, який свідчить про рівень роботи спецслужби", - зауважив він.

"Сподіваюсь, що результати роботи наступних керівників СБУ будуть лише кращими", - підсумував Баканов.

Раніше

18 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Перед цим Зеленський відсторонив від посади Генпрокурора Ірину Венедіктову, а також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова.

За словами Глави держави, такі рішення були ухвалені через зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами росії та масив злочинів проти основ національної безпеки держави.